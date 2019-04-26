بسمة إبراهيم تتوج ببرونزية بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

توجت المصرية بسمة إبراهيم بثلاث ميداليات برونزية فى الخطف والنتر والمجموع في وزن55 كجم بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال. بينما توجت النيجيرية شيكا جوى بثلاث ميداليات ذهبية فى وزن 55 كجم، وحصلت على المركز الثانى نهى لاندلوسى التونسية، والمصرية بسمة إبراهيم فى المركز الثالث وحصلت أيضاً المصرية بسمة إبراهيم علي المركز الثالث والميدالية وحصلت على المركز الثانى نهى لاندلوسى التونسية، والمصرية بسمة إبراهيم فى المركز الثالث وحصلت أيضاً المصرية بسمة إبراهيم علي المركز الثالث والميداليةالبرونزية بعد رفع 85 كجم في الخطف، و100 كجم في الكلين، ليكون الإجمالي 185 كجم. وتوجت النيجيرية شيكا بالذهبية بوزن 107 والتونسية لاندلوسي بالفضية بوزن 95. واستضافت مصر البطولة الأفريقية التي افتتحت أمس الخميس بإستاد القاهرة بالصالة رقم 2 .

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