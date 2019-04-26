إقبال كبير من جماهير الزمالك على تذاكر مباراة النجم الساحلي

شهد مقر نادي الزمالك بميت عقبة، اليوم الجمعة، إقبالا كبيراً من الجماهير علي شراء تذاكر مباراة الفريق المرتقبة أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، والمقرر لهايوم الاحد المقبل بملعب ستاد الجيش ببرج العرب .
ويشرف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض، على عملية بيع التذاكر للجماهير
ومن المنتظر ان تبدأ عملية بيع التذاكر في منفذين آخرين بداية من غد السبت في ناديي سموحة ومنطقة الاسكندرية لكرة القدم .
وكان الزمالك قد أعلن أمس الخميس عن موافقة الأمن على حضور 30 ألف مشجع للمباراة .
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