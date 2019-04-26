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مواعيد تدريبات التنس الأرضي بنادي الزمالك في شهر رمضان

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أعلن صبري عباس المدير الفني للتنس الأرضي بنادي الزمالك عن مواعيد التدريبات خلال شهر رمضان الكريم.

حيث أكد أنها ستكون في أيام الثلاثاء والخميس والجمعة على النحو التالي:

الأكاديمية من الساعة 8.15 مساء

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إلي الساعة 9 مساء.

ومن الساعة 9 مساء حتي الساعه 9.45 مساء بينما التجهيزي سيكون من الساعه 9.45 مساء حتي 10.30 مساء وبالنسبة للفرق فمن

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الساعة 10.30 مساء حتي الساعة 11.30 مساء ومن الساعة 11.30 حتي الساعة 12.30 مساء .

أما أيام السبت والاثنين والأربعاء فستكون:

من الساعة 8.30 مساء حتي الساعة 9.45 مساء ومن الساعة 9.45 مساء حتي 11 مساء ومن الساعة 11 مساء حتي 12.15 مساء.
 

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