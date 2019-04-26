مواعيد تدريبات التنس الأرضي بنادي الزمالك في شهر رمضان

أعلن صبري عباس المدير الفني للتنس الأرضي بنادي الزمالك عن مواعيد التدريبات خلال شهر رمضان الكريم.
حيث أكد أنها ستكون في أيام الثلاثاء والخميس والجمعة على النحو التالي:
الأكاديمية من الساعة 8.15 مساء
ومن الساعة 9 مساء حتي الساعه 9.45 مساء بينما التجهيزي سيكون من الساعه 9.45 مساء حتي 10.30 مساء وبالنسبة للفرق فمن
أما أيام السبت والاثنين والأربعاء فستكون:
من الساعة 8.30 مساء حتي الساعة 9.45 مساء ومن الساعة 9.45 مساء حتي 11 مساء ومن الساعة 11 مساء حتي 12.15 مساء.
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