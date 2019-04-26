مواعيد تدريبات مدارس السباحة بنادي الزمالك في شهر رمضان

أعلن الدكتور وليد سامي رئيس قطاع مدارس السباحة بنادي الزمالك عن أنه سيتم فتح باب الاشتراك لشهر يونيو بداية من يوم 25 من أبريل الحالي.
وتبدأ التدريبات بشهر رمضان يوم11 من يونيو أيام السبت والاثنين والأربعاء علي فترتين من الساعة 8 والنصف مساءً وحتي 10 مساءً ومن الساعة 10 مساءً وحتي
بينما ستكون يوم 12 من يونيو أيام الأحد والثلاثاء والخميس علي فترتين من الساعة 8 والنصف مساءً وحتي 10 مساءً ومن 10 مساءً وحتي 11 والنصف مساءً. وسيتم تعديل المواعيد بعد نهاية شهر رمضان وبداية الموسم الصيفي.
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