وزيرا الرياضة والأوقاف ومحافظ شمال سيناء في جولة تفقدية بالعريش

احتفالًا بأعياد تحرير سيناء قام اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية بمدينة العريش، تفقدوا خلال الجولة معرض إنتاج أرض سيناء فى مقر المدينة الشبابية بالعريش .

ويضم المعرض العديد من المنتجات الزراعية ومنتجات الأسر المنتجة، وأدى السادة الوزراء يرافقهم محافظ شمال سيناء صلاة الجمعة، حيث