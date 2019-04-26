وزيرا الرياضة والأوقاف ومحافظ شمال سيناء في جولة تفقدية بالعريش

احتفالًا بأعياد تحرير سيناء قام اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية بمدينة العريش، تفقدوا خلال الجولة معرض إنتاج أرض سيناء فى مقر المدينة الشبابية بالعريش .
ويضم المعرض العديد من المنتجات الزراعية ومنتجات الأسر المنتجة، وأدى السادة الوزراء يرافقهم محافظ شمال سيناء صلاة الجمعة، حيثتضمنت خطبة ألقاها وزير الأوقاف وذلك بمسجد المدينة الشبابية والتي جاءت تحت عنوان "أسس بناء الأوطان ومحاربة الشائعات".
كما تضمنت الجولة تفقد استاد العريش الرياضي، والصالة المغطاة، وتم مشاهدة عدد من العروض الرياضية من فنون لعبة الكاراتيه والجمباز، وكذلك عرض خاص من الفنون الشعبية والتراثية .
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على اهتمام القيادة السياسية بأبناء محافظة شمال سيناء هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تتضمن العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء المحافظة.
وأوضح صبحي أنه سيتم تنظيم معرض خاص لأبناء محافظة شمال سيناء لعرض كافة المنتجات اليدوية والحرفية، بمركز شباب الجزيرة، مؤكدا أيضًا على عمل ملتقى رياضي كبير يضم عددًا من الألعاب والعروض الرياضية، واستضافة كل الفرق الرياضية التي تمثل محافظة شمال سيناء في مختلف الألعاب الرياضية.
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