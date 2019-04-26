شاهد.. مباراة الهلال والتعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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يدخل الهلال في نهاية المطاف إلى تحقيق النجاح والتأهل للمباراة النهائية.
ويعتمد زوران ماميتش ، المدير الفني للهلال على كتيبة من النجوم ، في مقدمتهم المهاجم الدولي بافاتيمي جوميز ،
على الجانب الآخر ، يبحث عن تكرار ما حدث قبل 29 عامًا عندما نجح الفريق في التأهل لنهائي الكأس.
تاريخ التعاون عام 1990 قبل أن يخسر اللقاء أمام النصر.
شاهد المباراة ..
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