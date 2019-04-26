لاعبة سلة الأهلي: نستحق الفوز بدوري السوبر عن جدارة

أبدت جنة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي سعادتها البالغة بتحقيق لقب بطولة دوري السوبر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 82-78 مساء أمس.

وأضافت جنة مصطفى أن مواجهة أمس كانت قوية وحافلة بالندية بين الفريقين بعدما خاضها الفريق تحت شعار «رد الاعتبار» بعد خسارة المباراة الأولى وعدم التفريط في المباراة،

مشيرة إلى أن الفريق يستحق الفوز بدوري السوبر عن جدارة.

وقالت جنة إن الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب الألفي طالبهم بنسيان نتيجة المباراة الماضية والتركيز على ضرورة حسم اللقب وهو ما تحقق في النهاية.