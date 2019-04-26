قائد يد الأهلي: لقب دوري المرتبط هديتنا للجماهير

أعرب محمد زين، كابتن فريق الشباب لكرة اليد مواليد 98 بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في الفوز بلقب بطولة دوري المرتبط للمحترفين بعد الفوز على نظيره الزمالك خلال المباراة النهائية.
وأشار زين إلى أن الفوز على الزمالك في النهائي وحصد اللقب منح البطولة أهمية كبيرة، لافتا إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وفي ظل الإدارة الفنية المميزة من جانب يحيى
وأضاف زين أن البطولة أكدت امتلاك الفريق لمواهب مميزة قادرة على لعب دور على صعيد الأندية والمنتخبات في السنوات القادمة، مؤكدا أن اللقب هو هدية الى الجماهير التي تضع آمالا كبيرة على مستقبل كرة اليد بالأهلي والمنتخب الوطني.
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