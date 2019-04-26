رياضة | خاص.. تعرف على أسباب رحيل أبو جريشة وقناوي من جهاز الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تعرف على أسباب رحيل أبو جريشة وقناوي من جهاز الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاءت استقالة محمد محسن أبوجريشة وأحمد قناوى من العمل فى الجهاز الفنى للإسماعيلى بمثابة رد قوى على قرارات إبراهيم عثمان، رئيس النادى، بالتمسك بالمقدونى سيدومير يانوفسيكى، المدير الفنى للفريق، رغم المشاكل التى أثارها مع اللاعبين والجهاز المعاون، مؤخرًا.

ورفض يانفيسكي المدير الفني للفريق منذ شهرين منح اي صلاحيات لأبو جريشة ، وكان بيتم افتعال المشاكل داخل الفريق بخصوص التشكيل قبل كل مباراة .

ورفض يانفيسكي صعود أي لاعب من قطاع الناشئين وهو ما كان يرفضه ابو جريشة وقناوي، مما أدى ذلك لغضب المدير الفني وتقديم تقرير للادارة وتم اقالتهم بالامس عقب الهزيمة من وادي دجلة.

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ولم يجد أبوجريشة وقناوى سوى الاستقالة عقب مباراة وادى دجلة، أمس، والتى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة، فى ظل قيام المدير الفنى بمفرده على اختيار التشكيل وإجراء تغييرات سريعة دون مشورة الجهاز المعاون.

وعندما حاول الثنائى شرح ما يقوم به المدير الفنى لمجلس الإدارة فوجئا بتمسك إبراهيم عثمان، رئيس النادى، بالمدير الفنى، دون أن يتدخل لتقديم أى حلول، ما نتج عنه تراجع نتائج الفريق.