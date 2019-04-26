رياضة | مدرب شباب الإسماعيلي: قدمنا موسم استثنائي ورحيل بعض النجوم أثر على الفريق الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب شباب الإسماعيلي: قدمنا موسم استثنائي ورحيل بعض النجوم أثر على الفريق الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشئو الأسماعيلى هم الأفضل في مصر.. لم يعد وقع هذه العبارة كما كان في السابق فبين مشكك ومعارض واحيانا ساخر تعاهد فريق 99 هذا الموسم وجهازهم الفني علي رد الاعتبار لتكون مباراتهم الاخيرة هذا الموسم والتي جمعتهم بالجونة وانتهت برباعية نظيفة لصالح الدروايش ووصولهم للنقطة 80 خير رد.

الجماهير الان تعقد الآمال علي هذا الجيل خاصةً بعد موقف الفريق الأول في الدوري هذا الموسم والخسارة التي لحقت به مساء أمس بثلاثية دون رد أمام دجلة.

وقال إسلام كاظم مدرب شباب الاسماعيلي فريق 99 في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" : " بدايةً واجهنا العديد من الصعوبات التي كادت تعيقنا فالاستعدادات المالية للفرق الاخري التي واجهناها لا تقارن وصلت للملايين .. مجلس الادارة كان يحاول قدر المستطاع واجتهدنا للتغلب علي كل أزمات القطاع والملاعب والأدوات بدعم مجلس الادارة".

Advertisements

وأردف: "أطمئن جمهور الإسماعيلي علي الناشئين وهم علي دراية بذلك فتشجعيهم لنا لم يتوقف طول الموسم وأعدادهم كانت في تزايد مستمر وأقول لهم أن هوؤلاء اللاعبين هم سلاح الفريق في الفترة القادمة".

وتابع مدرب شباب الاسماعيلي : " الانجاز الذي حققناه في توقيت صعب للغاية فهمو بمثابة طوق النجاة للفريق الأول خاصةً أنه منذ عام 2002 لم يفز النادي ببطولة وعلي مستوي الناشئين فالبطولة الأخيرة التي حصدناها كانت عام 1998 وقبل تغيير نظام البطولة الحالي".

وأردف إسلام كاظم: "تعاهدنا منذ اليوم الأول وآمننا بتكرار لاعبين كحسني عبد ربه وأحمد فتحي وأحمد حجازي وغيرهم من أبناء النادي الذين تألقوا بعد ذلك ولازال لدينا الكثير لنقدمه فاللاعبين الان يدركون حجم المسؤلية الملقة علي عاتقهم ونظرة الجماهير لهم كفريق بطولات مما سيصعب مهتهم بعد ذلك".

واختتم: " هذا الموسم للفريق الاولي استثنائي ولن يتكرر.. رحيل بعض العناصر المميزة أثر للغاية ولكن بدءاً من الموسم القادم مع هذا الجيل مع التعاقد مع ثلاث أو أربع صفقات قوية سيتغير الوضع بدون شك ونعود للمكانة التي تليق بنا.. أتمني في يوم من الأيام تولي المسؤلية الفنية للفريق الأول وللمنتخب وهو حلم مشروع يحتاج لبذل المزيد من الجهد سابده قريباً بقضاء بعض المعايشات في الأندية الأوروبية".