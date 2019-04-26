رياضة | مدرب المصري يرد على اتهامات التفويت للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المصري يرد على اتهامات التفويت للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي على الاتهامات التي تعرض لها الجهاز الفني للفريق بشأن تفويت مباراة الأهلي الأخيرة ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد ببطولة الدوري.

وقال حمد في تصريحات خاصة: "من يقول هذا الكلام مختل عقليا".

وتابع: "كيف نلعب لصالح فريق آخر هذا الكلام غير منطقي ولا يمكن أن يحدث وتاريخنا أكبر رد على ذلك، ومن يردد هذا الكلام ناس فاضية".

وأضاف: "من يقول ذلك ويتزعم أننا قومنا بتفويت المباراة للأهلي هو الذي يتعود على هذا الكلام وتفويت مبارياته للمنافسين".

وواصل: "لاعبو المصري لم يكن يومهم بالأمس وهو ما كان واضح منذ بداية اللقاء لكن في النهاية خرجنا بأقل الخسائر".

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وخسر المصري بهدفين دون رد أمام الأهلي ببطولة الدوري أمس الخميس على ستاد المكس بالإسكندرية.

جروس يجرب كهربا في مركز المهاجم الصريح

ركز السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على تجربة كهربا في مركز المهاجم الصريح خلال التدريبات الأخيرة وذلك تحسبًا لغياب الثنائي المغربي حميد أحداد وخالد بوطيب لاعبا الفريق وعدم تواجد سوى عمر السعيد فقط.

وحاول جروس تجهيز بديل للسعيد لتجنب إصابة الأخير، وسبق وقام الخواجة بتوظيف كهربا في مركز المهاجم الصريح لكنه لم يستمر كثيرًا وفضل إعادته إلى الجناح الأيسر وأشاد به ويعتبره من أهم اللاعبين في الدوري المصري ويمتاز بمرونة تكتيكية داخل المستطيل الأخضر وإمكانية توظيفه في أكثر من مركز.

وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام بيراميدز في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري سجله علي جبر مدافع بيراميدز.

ويستعد الزمالك لملاقاة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد القادم في ذهاب الدور نصف النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.