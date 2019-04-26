رياضة | الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت للتتويج بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت للتتويج بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستعد الزمالك لملاقاة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد القادم في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
قاد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك خط مفاوضات مع وكيل السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة السعودي لضمه إلى الفريق في الموسم القادم.
وعلم أمير مرتضى برغبة اللاعب في فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وهو ما دفعه للحديث مع وكيل اللاعب وجلس نبض لمعرفة موقف السومة.
وطلب اللاعب الحصول على نفس المقابل المادي الذي يتقاضاه مع أهلي جدة السعودي ويصل إلى 10 مليون ريال سنويًا بما يعادل 50 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو ما قوبل بالتحفظ من جانب إدارة الزمالك بسبب وجود سقف لعقود اللاعب وصعوبة تحمل خزينة النادي هذا الرقم بخلاف المبلغ الخاص بالشرط الجزائي في عقده ويصل إلى 5 مليون دولار.
السومة يمتلك عرضان من الإمارات الأول من العين والثاني من فريق شباب الأهلي ويعتبر الأول هو الأقرب لضمه بسبب الإغراءات المالية.
ويبحث الزمالك عن ضم مهاجم سوبر لتعويض النقص العددي الموجود في صفوف الفريق حاليًا وعدم القناعة بمستوى الثنائي خالد بوطيب وعمر السعيد.