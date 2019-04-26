رياضة | الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت للتتويج بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت للتتويج بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويستعد الزمالك لملاقاة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد القادم في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

قاد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك خط مفاوضات مع وكيل السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة السعودي لضمه إلى الفريق في الموسم القادم.

وعلم أمير مرتضى برغبة اللاعب في فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وهو ما دفعه للحديث مع وكيل اللاعب وجلس نبض لمعرفة موقف السومة.

Advertisements

وطلب اللاعب الحصول على نفس المقابل المادي الذي يتقاضاه مع أهلي جدة السعودي ويصل إلى 10 مليون ريال سنويًا بما يعادل 50 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو ما قوبل بالتحفظ من جانب إدارة الزمالك بسبب وجود سقف لعقود اللاعب وصعوبة تحمل خزينة النادي هذا الرقم بخلاف المبلغ الخاص بالشرط الجزائي في عقده ويصل إلى 5 مليون دولار.