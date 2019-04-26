رياضة | راونيتش وديميتروف وفافرينكا يشاركون في بطولة كوينز للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راونيتش وديميتروف وفافرينكا يشاركون في بطولة كوينز للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم كل من الكندي ميلوش راونيتش، والسويسري ستان فافرينكا والبلغاري جريجور ديميتروف، لقائمة المشاركين في بطولة كوينز البريطانية للتنس.

وبذلك ينضم ديميتروف الذي توج باللقب في 2014، وراونيتش الذي بلغ نهائي البطولة في 2016، وفافرينكا الذي يحظى بـ 3 بطولات جراند سلام في خزائنه، لقائمة تشمل أيضًا اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس المصنف الثامن عالميا، والكرواتي مارين شيليتش والبريطاني كايل إدموند.

وقال ديميتروف عقب الإعلان عن مشاركته في البطولة الإنجليزية "إن كوينز لطالما كانت من بين البطولات المفضلة بالنسبة لي".

من جانبه، أكد روانيتش الذي بلغ نهائي البطولة منذ عامين، أنه يحب المشاركة في بطولة كوينز لأنه يعتبرها "أفضل طريقة" للاستعداد لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى.

