رياضة | صفقة تبادلية تاريخية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية تاريخية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي مفاوضاتهم، مع النجم الفرنسي بول بوجبا لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس يواجه صعوبة في المفاوضات خاصة في ظل الصراع الشرس مع الريال على ضم اللاعب.

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وأضافت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد يعتزم بدء المفاوضات ومحاولة إقناع اليونايتد بالسماح لبوجبا بالرحيل، مقابل انتقال جاريث بيل، جناح الريال إلى صفوف مانشستر، خاصة وأن الويلزي على استعداد للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت إن يوفنتوس يجهز عرضا خاصا لضم بوجبا، من خلال رحيل ديبالا أو دوجلاس كوستا، ثنائي البيانكونيري، خاصة وأن مستقبله مع الفريق ليس مؤكدًا بالموسم المقبل.