رياضة | مبلغ خرافي يفصل "السومة" عن الزمالك.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبلغ خرافي يفصل "السومة" عن الزمالك.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قاد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك خط مفاوضات مع وكيل السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة السعودي لضمه إلى الفريق في الموسم القادم.
وعلم أمير مرتضى برغبة اللاعب في فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وهو ما دفعه للحديث مع وكيل اللاعب وجلس نبض لمعرفة موقف السومة.
وطلب اللاعب الحصول على نفس المقابل المادي الذي يتقاضاه مع أهلي جدة السعودي ويصل إلى 10 مليون ريال سنويًا بما يعادل 50 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو ما قوبل بالتحفظ من جانب إدارة الزمالك بسبب وجود سقف لعقود اللاعب وصعوبة تحمل خزينة النادي هذا الرقم بخلاف المبلغ الخاص بالشرط الجزائي في عقده ويصل إلى 5 مليون دولار.
السومة يمتلك عرضان من الإمارات الأول من العين والثاني من فريق شباب الأهلي ويعتبر الأول هو الأقرب لضمه بسبب الإغراءات المالية.
ويبحث الزمالك عن ضم مهاجم سوبر لتعويض النقص العددي الموجود في صفوف الفريق حاليًا وعدم القناعة بمستوى الثنائي خالد بوطيب وعمر السعيد.