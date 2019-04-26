رياضة | بعد التألق مع الأهلي.. صالح جمعة على رادار منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التألق مع الأهلي.. صالح جمعة على رادار منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجييري، صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي تحت الميكروسكوب، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الفترة الأخيرة مع فريقه.

ونجح صالح جمعة في قيادة فريقه للفوز بالأمس على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، بعدما سجل الهدف الأول وقدم مستوى رائع خلال اللقاء.

وأكد مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن صالح جمعة وعدد من اللاعبين بالدوري مازالت لديهم فرصة للانضمام لقائمة المنتخب التي لم نستقر عليها بشكل نهائي حتى الآن.

ويخوض منتخب مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل، في البطولة التي تستضيفها مصر.