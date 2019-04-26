اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم الجمعة| رابط مجاني HD BEIN SPORT

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كورة لايف.. مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم الجمعة| رابط مجاني HD BEIN SPORT

تقام مباراة الوداد وصن داونز اليوم الجمعة 26-4-2019، في استاد الأمير مولاي عبدالله وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-2019.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم الجمعة| رابط مجاني HD BEIN SPORT

القناة الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز

تذاع مباراة الوداد وصن داونز على قناة beIN SPORTS HD 1.

التشكيل المتوقع للوداد الرياضي

لن يغيب عن الوداد الرياضي في المباراة ضد ماميلودي صنداونز أي لاعب بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

ويبدأ المدرب فوزي البنزرتي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه مع الفريق، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بأحمد رضا، وأمامه الرباعي نصير، داري، كومارا، ناهيري وفي الوسط سيعتمد على الثنائي يحيى جبرا، صلاح الدين سعيدي، وأمامهم الثلاثي إسماعيل الحداد، وليد الكارتي، محمد أونجم، ومهاجم وحيد هو حسيني راشد.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم الجمعة| رابط مجاني HD BEIN SPORT

التشكيل المتوقع

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أحمد رضا، محمد ناهيري – شيخ إبراهيم كومارا – أشرف داري – عبداللطيف نصير، يحيى جبران – صلاح الدين سعيدي، إسماعيل الحداد – وليد الكارتي – محمد أونجم، حسيني راشد.

التشكيل المتوقع لصن داونز

لن يفتقد فريق ماميلودي صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أي عنصر بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

ويدخل بيتسو موسيماني بنفس الأسماء التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الرباعي واين أريندسي وريكاردو ناسكيمينتو وثابيلو وتيبوجو في خط الدفاع، أما رباعي الوسط فسيتكون من ليل لاكاي، صامويل تياني، هلومغو كيكانا، ثيمبا زواني، وفي الأمام سيتواجد الثنائي ليبوهانج مابوي، باكاماني ماهلامبي.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم الجمعة| رابط مجاني HD BEIN SPORT

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

دينيس أونيانجو، تيبوجو لينجرمان – ريكاردو ناسكيمينتو – واين أريندسي – ثابيلو مورينا، ليل لاكاي – صامويل تياني – هلومجو كيكانا – ثيمبا زواني، باكاماني ماهلامبي – ليبوهانج مابوي.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم الجمعة| رابط مجاني HD BEIN SPORT

طارق مصطفى يرد على سخرية قدامى الزمالك من خماسية صن داونز في الأهلي

وتأهل صن داونز إلى هذا الدور على حساب الأهلي المصري، بعدما حقق الفوز في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، والخسارة في برج العرب بهدف دون رد، وسيدخل الفريق الجونب إفريقي هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية يساعده في حسم التأهل قبل لقاء العودة في جنوب إفريقيا.