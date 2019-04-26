اونلاين | FE EL3ARDA.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم الجمعة LIVE HD

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FE EL3ARDA.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم الجمعة LIVE HD

تتوجه أنظار عشاق ومتابعي الكرة السعودية، مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الهلال والتعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .

موعد مباراة الهلال والتعاون:

تنطلق مباراة الهلال والتعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي

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FE EL3ARDA.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم الجمعة LIVE HD

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون:

تنقل مباراة الهلال والتعاون عبر قناتي KSA Sports 1 HD , KSA Sports 2 HD بصوت المعلقين الرياضيين عبد الله الحربي، عبد الله الغامدي، حماد العنزي .

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يدخل الهلال المباراة باحثاً عن تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، حيث يسعى الزعيم لمواصلة طريقه حتى النهاية على أمل الجمع بين لقبي الدوري والكأس.

FE EL3ARDA.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم الجمعة LIVE HD

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري ، بعد أن تجاوز فترة صعبة شهدت سلسلة من النتائج السلبية.

ويعتمد زوران ماميتش، المدير الفني، للهلال علي كتيبة من النجوم في مقدمتهم المهاجم الدولي الفرنسي بافاتيمي جوميز والثنائي كاريللو وصانع الألعاب البرازيلي كارلوس ادواردو .

على الجانب الآخر، يبحث التعاون عن تكرار إنجازه الذي تحقق قبل 29 عاماً عندما نجح الفريق في التأهل لنهائي الكأس.

وكان التعاون قد تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة في تاريخه عام 1990 قبل أن يخسر اللقاء أمام النصر .