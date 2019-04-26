اونلاين | LIVER WINNER.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيدرسفيلد بث مباشر KORA LIVE| رابط سريع أونلاين BEIN

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LIVER WINNER.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيدرسفيلد بث مباشر KORA LIVE| رابط سريع أونلاين BEIN

يستعد فريق ليفربول لاستضافة هدرسفيلد تاون مساء يوم الجمعة 26 أبريل 2019 على أرضية ملعب أنفيلد رود، وذلك في إطار الجولة السادسة والثلاثين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يعرف ليفربول سوى طعم الانتصار في آخر 5 مباريات خاضها توالياً بجميع البطولات، وفي المقابل لم يخسر أو يسقط في فخ التعادل في أي مباراة.

LIVER WINNER.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيدرسفيلد بث مباشر KORA LIVE| رابط سريع أونلاين BEIN

ينتظر فريق الريدز 4 مباريات مهمة للغاية في الفترة القادمة بعد مباراته المقبلة مع هدرسفيلد تاون، حيث يواجه أولاً برشلونة الإسباني ذهاباً وإياباً بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي بقية المباريات، سوف يواجه محلياً كلاً من مضيفه نيوكاسل يونايتد، ثم ضيفه ولفرهامبتون.

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يدخل المدرب يورغن كلوب هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: أليسون بيكر / جيمس ميلنر / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / روبيرتو مورينو / فابينيو / أدم لالانا / شيردان شاكيري / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينيو.

LIVER WINNER.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيدرسفيلد بث مباشر KORA LIVE| رابط سريع أونلاين BEIN

على الجانب المقابل، تعرض هدرسفيلد تاون للخسارة في آخر 7 مباريات خاضها توالياً بالدوري، دون أن يتمكن من الفوز أو التعادل مطلقاً.

يحتل ليفربول حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في حصد 88 نقطة، فيما يتواجد هدرسفيلد تاون في المركز الأخير بالترتيب، بعد نجاحه في حصد 14 نقطة فقط.

LIVER WINNER.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيدرسفيلد بث مباشر KORA LIVE| رابط سريع أونلاين BEIN

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون عبر قناة Bein Sports HD2 بصوت خليل البلوشي، وذلك في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 22:00 مساءً بتوقيت السعودية.