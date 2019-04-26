لماذا تغيب نجوم الأهلي عن حفل زفاف علي جبر؟

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٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
حفل زفاف علي جبر
احتفل علي جبر، مدافع نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، بحفل زفافه مساء أمس الخميس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، في حضور عدد كبير من نجوم الرياضة وزملائه في نادي بيراميدز، ومسؤولي النادي والمنتخب الوطني، ونادي الزمالك فريقه السابق، وعلى رأسهم محمود عبد المنعم «كهربا» وطارق حامد ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد إبراهيم ومحمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفارس الأبيض المعار لفريق أبولون اليوناني، والعديد من نجوم القلعة البيضاء وأعضاء مجلس إدارة النادي، وإبراهيم سعيد وأحمد حسن، وأحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى نادي مصر للمقاصة.
كان علي جبر قد انتقل من نادي الزمالك إلى صفوف بيراميدز مطلع الموسم الجاري في صفقة وصلت قيمتها إلى 45 مليون جنيه وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في ذلك الوقت. وتغيب نجوم النادي الأهلي عن الحفل بسبب خوضهم لقاء المصري البورسعيدي، الذي قفز خلاله المارد الأحمر إلى وصافة الدوري الممتاز، تاركًا
كان علي جبر قد انتقل من نادي الزمالك إلى صفوف بيراميدز مطلع الموسم الجاري في صفقة وصلت قيمتها إلى 45 مليون جنيه وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في ذلك الوقت.
وتغيب نجوم النادي الأهلي عن الحفل بسبب خوضهم لقاء المصري البورسعيدي، الذي قفز خلاله المارد الأحمر إلى وصافة الدوري الممتاز، تاركًا غريمه اللدود، الزمالك، خلفه، عقب تغلبه على المصري (2-0)، على ملعب المكس بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة.
وسجل للأهلي صالح جمعة في الدقيقة 31، وعلي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 73، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 61 نقطة، بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر، الذي لعب مباراتين أكثر، بينما تراجع الزمالك، صاحب الـ60 نقطة، إلى المركز الثالث، وتجمد رصيد المصري عند 46 نقطة، بالمركز الرابع.
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