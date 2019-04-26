محمد صلاح يكتسح الخطيب في استفتاء ماركا

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٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
محمد صلاح
نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية استفتاء عبر موقعها الإلكتروني عن أفضل لاعب في كل 23 دولة على مر العصور من بينها 3 دول عربية هي مصر والسعودية والمغرب، وكان من بينهم استفتاء عن أفضل لاعب مصري بين الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول وكل من محمود الخطيب لاعب الأهلي السابق ورئيسه الحالي، وحسام حسن نجم المنتخب الوطني السابق ومدرب سموحة الحالي، واكستح صلاح الاستفتاء بحصوله على 86% من الأصوات مقابل 8% لحسام حسن، في الوقت الذي حل فيه الخطيب في المركز الأخير بنسبة 6%.
ويأتي ذلك التصويت في الوقت الذي تشير فيه التكهنات إلى وجود خلاف ما بين محمد صلاح ومدربه يورجين كلوب في ليفربول، وهو الخلاف الذي قد يقرب صلاح من الانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل. وفي باقي الاستفتاء، اختار قراء الصحيفة الإسبانية ليونيل ميسي كأفضل لاعب أرجنتيني في التاريخ بنسبة 53%، متفوقًا على دييجو
ويأتي ذلك التصويت في الوقت الذي تشير فيه التكهنات إلى وجود خلاف ما بين محمد صلاح ومدربه يورجين كلوب في ليفربول، وهو الخلاف الذي قد يقرب صلاح من الانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.
وفي باقي الاستفتاء، اختار قراء الصحيفة الإسبانية ليونيل ميسي كأفضل لاعب أرجنتيني في التاريخ بنسبة 53%، متفوقًا على دييجو أرماندو مارادونا الذي حصد 42% من الأصوات.
واختارت الظاهرة رونالدو كأفضل لاعب في تاريخ البرازيل متفوقًا على كل من بيليه ورونالدينيو، وكان يوسف الثنيان اللاعب الأفضل في السعودية متفوقًا على سعيد العويران وماجد عبد الله.
أما أفضل لاعب إسباني فكان من نصيب أندريس إنيستا بنصيب 29%، وحصد زيدان أفضل لاعب فرنسي بنسبة 89%، وحصد باولو مالديني نسبة 60% كأفضل لاعب إيطالي، وحصد مصطفى حجي 62% من الأصوات لأفضل لاعب مغربي.
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