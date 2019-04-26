انت الان تتابع محمد صلاح يكتسح الخطيب في استفتاء ماركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

محمد صلاح

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية استفتاء عبر موقعها الإلكتروني عن أفضل لاعب في كل 23 دولة على مر العصور من بينها 3 دول عربية هي مصر والسعودية والمغرب، وكان من بينهم استفتاء عن أفضل لاعب مصري بين الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول وكل من محمود الخطيب لاعب الأهلي السابق ورئيسه الحالي، وحسام حسن نجم المنتخب الوطني السابق ومدرب سموحة الحالي، واكستح صلاح الاستفتاء بحصوله على 86% من الأصوات مقابل 8% لحسام حسن، في الوقت الذي حل فيه الخطيب في المركز الأخير بنسبة 6%.

ويأتي ذلك التصويت في الوقت الذي تشير فيه التكهنات إلى وجود خلاف ما بين محمد صلاح ومدربه يورجين كلوب في ليفربول، وهو الخلاف الذي قد يقرب صلاح من الانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل. وفي باقي الاستفتاء، اختار قراء الصحيفة الإسبانية ليونيل ميسي كأفضل لاعب أرجنتيني في التاريخ بنسبة 53%، متفوقًا على دييجو

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