سنة أولى إفريقيا.. 3 منتخبات تبحث عن التألق في الكان

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تتجه الأنظار، الصيف المقبل، صوب مصر التي تحتضن أول نسخة من كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا، من بينها 3 منتخبات تشارك للمرة الأولى هي موريتانيا وبوروندي ومدغشقر

تحتضن مصر النسخة رقم 32 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ كأس الأمم الإفريقية. وبعد زيادة عدد الفرق، حظيت الكثير من المنتخبات بفرصة المشاركة في العرس الإفريقي للمرة الأولى في تاريخها منذ انطلاق البطولة للمرة الأولى في عام 1957 في السودان، وبالفعل تمكنت 3 منتخبات من ضمان المشاركة في كأس الأمم للمرة الأولى في تاريخها، وهي بوروندي ومدغشقر وموريتانيا. ونستعرض في السطور التالية أبرز الملامح عن تلك المنتخبات.

مدغشقر وقعت مدغشقر في المجموعة الثانية التي تحتضن مبارياتها مدينة الإسكندرية وإلى جوارها كل من غينيا وبوروندي ونيجيريا، حيث تستهل مشوارها في البطولة بمواجهة غينيا يوم 22 يونيو، ومن ثم تواجه بوروندي يوم 27 يونيو، قبل أن تختتم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة نيجيريا يوم 30 يونيو. وتأهلت مدغشقر

مدغشقر وقعت مدغشقر في المجموعة الثانية التي تحتضن مبارياتها مدينة الإسكندرية وإلى جوارها كل من غينيا وبوروندي ونيجيريا، حيث تستهل مشوارها في البطولة بمواجهة غينيا يوم 22 يونيو، ومن ثم تواجه بوروندي يوم 27 يونيو، قبل أن تختتم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة نيجيريا يوم 30 يونيو. وتأهلت مدغشقر للبطولة بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الأولى في التصفيات خلف السنغال، وذلك بعدما جمعت 10 نقاط من خلال الفوز في 3 مباريات بواقع مرتين على غينيا الاستوائية ومرة على السودان، وتعادلت في لقاء وحيد أمام السنغال، وخسرت مباراتين أمام السودان والسنغال. وكان هداف مدغشقر في البطولة هو اللاعب فانيف إيما أندرياتسيما برصيد 3 أهداف. وتحتل مدغشقر التصنيف 107 عالميا، وكان أعلى تصنيف وصلت إليه هو 74 عالميا في عام 1992. وحققت مدغشقر أكبر انتصار في تاريخها على الكونغو بنتيجة 8-1 في عام 1960، أما أثقل هزيمة تكبدتها فكانت مرتين، إحداهما أمام موريشيوس في عام 1952، والأخرى أمام الكونغو في عام 1965. أما أول مباراة دولية خاضتها فكانت أمام موريشيوس في عام 1947، وخسرت حينها بنتيجة 2-1. ولم يسبق أن شاركت مدغشقر من قبل في أي نسخة من كأس العالم أو كأس الأمم الإفريقية، ومن أبرز الانتصارات في تاريخها التغلب على المنتخب الوطني بهدف نظيف في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2004، والتي أقيمت في تونس. Advertisements موريتانيا موريتانيا تأهلت موريتانيا إلى الأمم الإفريقية بعد احتلالها المركز الثاني في التصفيات في المجموعة التاسعة خلف المتصدر أنجولا. وجمعت موريتانيا 12 نقطة من خلال الفوز في 4 مباريات على كل من بوتسوانا مرتين، ومرة على كل من أنجولا وبوركينا فاسو، وخسرت أمام الأخيرين مرتين، وكان هدافها في التصفيات هو إسماعيل دياكيتي برصيد 3 أهداف. وتوجد موريتانيا في المجموعة الخامسة التي ستقام في السويس إلى جانب كل من تونس ومالي وأنجولا، وتستهل مشوارها بمواجهة مالي يوم 24 يونيو، ومن ثم ستواجه أنجولا يوم 29 يونيو قبل أن تختتم مبارياتها في دور المجموعات أمام تونس يوم 2 يوليو. وتحتل موريتانيا، أفضل منتخب إفريقي في 2018، التصنيف 103 عالميا، ووصلت إلى أعلى تصنيف في شهر يوليو من عام 2017، وهو 81 عالميا. وخاضت موريتانيا أول مباراة دولية لها في عام 1961، وخسرت أمام مدغشقر بنتيجة 5-1. وحققت موريتانيا أكبر انتصار في تاريخها على الصومال بنتيجة 8-2 يوم 27 ديسمبر من عام 2006، وتكبدت أكبر هزيمة أمام غينيا بنتيجة 14-0 في عام 1972. بوروندي تأهلت بوروندي للمرة الأولى في تاريخها إلى كأس الأمم الإفريقية بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتصفيات خلف مالي برصيد 10 نقاط، وحققت في التصفيات انتصارين على جنوب السودان، وتعادلت في 4 مباريات أمام الجابون ومالي، ولم تخسر أي لقاء، وكان هدافها في التصفيات اللاعب فيستون عبد الرزاق برصيد 6 أهداف. بوروندي تأهلت بوروندي للمرة الأولى في تاريخها إلى كأس الأمم الإفريقية بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتصفيات خلف مالي برصيد 10 نقاط، وحققت في التصفيات انتصارين على جنوب السودان، وتعادلت في 4 مباريات أمام الجابون ومالي، ولم تخسر أي لقاء، وكان هدافها في التصفيات اللاعب فيستون عبد الرزاق برصيد 6 أهداف. وتوجد بوروندي في كأس الأمم في المجموعة الثانية إلى جانب كل من نيجيريا وغينيا ومدغشقر. وتستهل مشوارها في البطولة بمواجهة نيجيريا يوم 22 يونيو، ومن ثم ستواجه مدغشقر يوم 27 يونيو، قبل أن تختتم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة غينيا يوم 30 يونيو. وتحتل بوروندي التصنيف 136 عالميا، وكان أعلى تصنيف وصلت إليه هو 96 عالميا في عام 1993. وخسرت بوروندي في أول مباراة دولية لها أمام أوغندا بنتيجة 7-0 في عام 1964، وتعرضت لأثقل هزيمة أمام الكونغو بنتيجة 8-0 في عام 1977، أما أكبر انتصار فكان على حساب جيبوتي بنتيجة 7-0 في عام 2017.

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