مباراة بيراميدز القادمة سلاح دياز للتربع على القمة

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٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
بيراميدز
يسعى الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز، للتربع على قمة الدوري الممتاز، وذلك حين يخرج الفريق لمواجهة نظيره مصر للمقاصة، الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من عمر المسابقة، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، شهد فوز بيراميدز بهدفين نظيفين، أحرزهما علي جبر وأحمد عفيفي، والتي قادها الحكم أمين محمد عمر.
ويتصدر بيراميدز بقيادة رامون دياز، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 63 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراتين، وسجل الفريق 55 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 27 هدفًا، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث. في المقابل
في المقابل يحتل مصر للمقاصة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 11 مباراة، وسجل الفريق 29 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 31 هدفًا، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب، وبفارق 5 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع.
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