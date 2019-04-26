شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعرض راتب شهرين على سيدومير مقابل "الخلع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهز مسئولى النادى الإسماعيلي عرضاً أخيراً خلال الساعات القليلة المقبلة للبلجيكى سيدومير يتضمن الحصول على قيمة راتب شهرين للرحيل عن جدران قلعة الدراويش .

وبدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان رحلة التخلص من البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد ليواصل الدراويش مسلسل العروض المخيبة للامال للفريق فى آخر خمس جولات بالمسابقة ، وتدور مناقشات داخل المجلس الأصفر للوصول لصيغة تنهى العلاقة بين الدراويش ومدربه البلجيكى بدون أعباء مالية كبيرة علي خزينة النادي ،وينص العقد على بند يحق لسيدومير الحصول على قيمة عقده كاملًا في حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالي وهو ما سيكبد الإسماعيلي مبلغًا كبيرًا.

وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة ،ويضم الجهاز كل من محمود جابر مدرب عام وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديرا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى ، لاسيما بعد أن تقدم الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة بإستقالتهما عقب مباراة دجلة، وعقب إجتماع مجلس إدارة النادى تمت الموافقة على قبول إعتذار الثنائى مع تقديم الشكر على المجهود الذى بذلوه الفترة الماضية بإعتبارهما من أبناء النادى وسيكون لهما دورا فعالا مع النادى فى مناصب أخرى.

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وكان الاسماعيلي قد تلقي هزيمة قاسية بثلاثة أهداف دون رد في ختام الجولة 30 للدوري علي ستاد بتروسبورت مما دفع المجلس لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اتخاذ قرارات مصيرية لتعديل وضع الفريق .

سيدومير هو ثالث مدربي الإسماعيلي بالموسم الجاري، فقد بدأ الدراويش الموسم مع الجزائري خير الدين مضوي، ثم البرازيلي جورفان فييرا الذى تقدم باستقالته من تدريب الدراويش بعدما ودع كأس زايد للأندية الأبطال بالهزيمة في ركلات الحظ الترجيحية أمام الرجاء المغربي .

وقاد الخواجة البلجيكى سيدومير الإسماعيلى هذا الموسم ١٥ لقاء فى الدورى ، فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وهزم بثلاث مباريات وسجل الفريق 15 هدفا بشباك المنافسين وتلقى ١٤هدفا ، ، ويحتل الدراويش المركز السابع في جدول الدوري برصيد 37 بعد أن لعب 28 مباراة .