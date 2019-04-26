المباريات المتبقية للاهلي فى الدورى الممتاز...

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جدة - عمرو شويل اشتعل الصراع بين بيراميدز والأهلى والزمالك، على حسم قمة الدوري الممتاز، مع اقتراب انتهاء الدورى، حيث يتبقى 7 مباريات لكل من الأهلي والزمالك و5 مباريات لفريق بيراميدز ، ليكون خلالها الحسم وإعلان بطل الدوري.
ويتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، ويأتى الأهلي فى المركز الثانى برصيد 61 نقطة، ثم يأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة.
المباريات المتبقية للاهلي فى الدوري
ونستعرض المباريات المتبقية لكل فريق خلال المرحلة المقبلة من الدوري.
-بيراميدز يتبقي له 5 مباريات هى: مصر المقاصة، المصرى، وادى دجلة، النجوم، وحرس الحدود.
- الأهلى يتبقى له 7 مباريات هى: طلائع الجيش، الإسماعيلى، النجوم، إنبى، سموحة، المقاولون، والزمالك.
-الزمالك يتبقى له 7 مباريات هى: الإنتاج الحربى، والإسماعيلى، وادى دجلة، حرس الحدود، الإنتاج الحربى، الداخلية، الجونة، والأهلى.
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