شكرا لقرائتكم الكشف الطبى يحدد مصير محمد هانى من اللحاق بلقاء الأهلى أمام طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، لفحص طبي غدا السبت؛ لتحديد قدرته على اللحاق بمباراة الجيش المقبلة في الدوري الممتاز.

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وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن محمد هاني أجرى أشعة على العضلة الأمامية وكذلك سيخضع لفحص طبي غدا لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة الجيش.

وقال عبد الحفيظ، أن الفحوصات المبدئية قبل مباراة المصري الأخيرة أشارت إلى صعوبة لحاقه بمباراة الطلائع الجيش، ولكن هناك فحص أخير سيخضع له اللاعب غدا؛ لتحديد موقفه بشكل عام من اللحاق بالمباراة.