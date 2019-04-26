شريف إكرامى يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية غدا...

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جدة - عمرو شويل يخوض شريف إكرامى حارس مرمى الأهلي، خطوة جديدة فى برنامجه التأهيلى استعدادا للعودة والمشاركة في التدريات الجماعية وإعلان جاهزيته للمشاركة فى المباريات الرسمية.
ويبدأ شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي غدا السبت المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية حيث أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن إكرامي تعافى من إصابته بتمزق في عضلة السمانة وسوف يبدأ تدريجيا المشاركة في التدريبات الجماعية بداية من غدٍ السبت.
ومنح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة بعد الفوز على المصري أمس في الدوري الممتاز.
ويبدأ الأهلي عصر غداً ،السبت، على ملعب التتش بالجزيرة الإستعداد لمواجهة طلائع الجيش المحدد لها الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 للدوري الممتاز.
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