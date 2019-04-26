شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يدرس الموقف النهائى من تأجيل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى، وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق، ومختار مختار المدير الفنى للفريق، اجتماعاً لبحث موقف الإنتاج من تأجيل مباراة الزمالك لاتخاذ القرار النهائى فى هذا الشأن بما يضمن مصلحة الفريق.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أنه تحدث مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربى فى الدورى، المقرر لها الأربعاء المقبل.

وقال رئيس نادى الزمالك، "طلبنا من اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الإنتاج الحربى، نظراً لضغط المباريات الذى يعانى منه الفريق، وخوض مواجهة العودة أمام النجم الساحلى فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية”.

وأضاف مرتضى، “أعلم مدى اهتمام اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، خاصة أن الزمالك الفريق الوحيد الذى يمثل مصر فى البطولات الأفريقية حالياً”.

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وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الاربعاء المقبل فى الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت .