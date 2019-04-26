صور.. بسمة إبراهيم تحصد برونزيات وزن 55 كجم فى البطولة الأفريقية للأثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت الرباعة المصرية بسمة إبراهيم بثلاث ميداليات برونزية فى الخطف والنتر والمجموع بمنافسات وزن55 كجم بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.
بينما توجت الرباعة النيجيرية شيكا جوى بثلاث ميداليات ذهبية فى وزن 55 كجم، وحصلت على المركز الثانى نهى لاندلوسى التونسية، والمصرية بسمة إبراهيم فى المركز الثالث.
استطاعت شيكا التتويج بالذهبية فى الخطف بعد رفع 95 كجم، والذهبية في الكلين بوزن 110 كجم، لتحصل على الذهبية في المجموع بإجمالي 205 كجم.
وجاءت فى المركز الثاني الرباعة التونسية نهى بـ 92 كجم فى الخطف، و107 فى الكلين، لتحصل على المركز الثاني في المجموع بإجمالي 199 كجم.
لتحصل المصرية بسمة إبراهيم علي المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد رفع 85 كجم في الخطف، و100 كجم في الكلين، ليكون الإجمالي 185 كجم.
وستقام بعد قليل منافسات الرجال في اوزان 55 كجم و61 كجم.
بطولة رفع الأثقال
رفع الأثقال
بطولة رفع الاثقال
بطولة رفع الأثقال
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