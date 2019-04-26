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شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بيراميدز القادمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة بيراميدز القادمة ستكون أمام مصر المقاصة فى الجولة الـ30 من الدورى الممتاز لتكون خطوة جديدة فى إطار سعي بيراميدز للحفاظ على القمة، فى ظل الصراع المحتدم مع القطبين الأهلى والزمالك..
بيراميدز يتصدر القمة برصيد 63 نقطة ويأتى الأهلى فى الوصافة برصيد 61 نقطة ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة..
المباريات المتبقية للاهلي فى الدوري
ويتبقي لبيراميدز خمس مباريات فى بطولة الدورى وهى: مصر المقاصة، المصرى، وادى دجلة، النجوم، وحرس الحدود.
- الأهلى يتبقى له 7 مباريات هى: طلائع الجيش، الإسماعيلي، النجوم، إنبى، سموحة، المقاولون، والزمالك.
-الزمالك يتبقى له 7 مباريات هى: الإنتاج الحربى، الإسماعيلى، وادى دجلة، حرس الحدود، الإنتاج الحربى، الداخلية، الجونة، والأهلي.
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