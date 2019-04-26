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المباريات المتبقية للاهلي فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع احتدام الصراع بين أندية القمة الأهلى والزمالك وبيراميدز على حسم درع الدورى الممتاز مع اقتراب الدورى الممتاز من محطته الأخيرة، هناك سبع مباريات للأهلى ومثلها للزمالك وخمس مباريات لبيراميدز ليكون خلالها الحسم وإعلان بطل الإيجبشين ليج..

بيراميدز يتصدر قمة ترتيب الدورى المصرى برصيد 63 نقطة، ويأتى الأهلى فى الوصافة برصيد 61 نقطة، ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة..

المباريات المتبقية للاهلي فى الدوري

الخليج 365 يستعرض المباريات المتبقية لكل فريق خلال المرحلة المقبلة من الدورى..

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-بيراميدز يتبقي له 5 مباريات هى: مصر المقاصة، المصرى، وادى دجلة، النجوم، وحرس الحدود.

- الأهلى يتبقى له 7 مباريات هى: طلائع الجيش، الإسماعيلى، النجوم، إنبى، سموحة، المقاولون، والزمالك.

-الزمالك يتبقى له 7 مباريات هى: الإنتاج الحربى، والإسماعيلى، وادى دجلة، حرس الحدود، الإنتاج الحربى، الداخلية، الجونة، والأهلى.

 

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