على فرج: تعليمات نور الطيب أنقذتنى ومواجهة كريم عبد الجواد لن تكون سهلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد حقق على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا، ريمونتادا أخرى فى سيناريو مكرر لأداء بطل العالم منذ بداية الموسم الجارى، ليتأهل فرج إلى الدور النهائى ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتى تعد واحدة من أكبر 8 بطولات فى اللعبة حيث تصنف بفئة البلاتينيوم.
وعاد على فرج من التأخر بشوطين نظيفين أمام طارق مؤمن المصنف الثالث فى مباراة الدور نصف النهائى ليفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ويضرب موعدا مع كريم عبد الجواد المصنف السادس فى المباراة النهائية.
البطل المصرى تحدث عن كيفية قلب الطاولة على طارق مؤمن ومباراته النهائية التى ستجمعه بلاعب الأهلي وكثير من التفاصيل في السطور التالية:
المباراة كانت صعبة جدا، فطارق مؤمن خصم قوى للغاية وهذا ما رأيناه على مدار الأشواط الخمسة، سيطر على الملعب بشكل كامل وكان يتحكم فى حركتى داخل الملعب النتائج فى الأشواط كانت قريبة جدا وحالفنى الحظ كثيرا بأن أعود من الهزيمة بشوطين للفوز بثلاثة أشواط نظيفة.
نخوض نصف نهائى بطولة بلاتينية وهى أعلى فئة بالتصنيف الدولى للاسكواش، وهى أهم بطولة بعد بطولة العالم خاصة أننا نلعب أمام جماهيرنا وأسرنا كل منا يسعى للتأهل ويرغب فى عدم إفلات الفرصة لذلك يكون الشد العصبى أعلى لكن بمجرد انتهاء المباراة نبقى أصدقاء بالتأكيد.
كيف ترى مفاجآت هذه النسخة من البطولة بعد خروج نور الشربينى ومحمد الشوربجي ونور الطيب من ربع النهائى؟
هذه ميزة المحترفين، سواء رجال أو سيدات، فمن التصنيف الأول وحتى رقم عشرين لا يمكن أن تتوقع من هو الطرف الذى سيحسم المباراة لصالحه وهذا يحقق إثارة ومتعة كبيرة لدى الجماهير، وكدت أكون ضمن هذه المفاجآت فى دور الـ 16 بعد تأخرى بشوطين أمام دييجو إلياس لكن حالفنى الحظ.
نور تحفزنى كثيراً، كانت تذكرنى بالمباريات التى تمكنت فيها من العودة رغم تأخرى بشوطين، مثل مباراة الشوربجى فى نهائى جى بى مورجان ومباراة دور الـ 16 أمام دييجو إلياس فى هذه البطولة، بالتأكيد عندما يأتى هذا الكلام من شخص تؤمن به يمنحك ثقة كبيرة.
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