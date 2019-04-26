شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو آخر موعد لإخطار الكاف بالفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن 30 يونيو هو آخر موعد لتقديم الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية للموسم المقبل، سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية.
ومن المقرر تقديم أسماء 3 فرق أصحاب المراكز الأولى بالدورى، إلى جانب الفريق بطل كأس مصر، على أن يشارك الأول والثانى فى دورى الأبطال، والمركز الثالث وبطل كأس مصر فى الكونفدرالية.
ويواجه اتحاد الكرة أزمة لعدم تحديد الفريق الفائز بكأس مصر إلى جانب الفرق الثلاثة أصحاب المراكز الأولى بالدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 يونيو آخر موعد لإخطار الكاف بالفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.