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30 يونيو آخر موعد لإخطار الكاف بالفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن 30 يونيو هو آخر موعد لتقديم الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية للموسم المقبل، سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية.

ومن المقرر تقديم أسماء 3 فرق أصحاب المراكز الأولى بالدورى، إلى جانب الفريق بطل كأس مصر، على أن يشارك الأول والثانى فى دورى الأبطال، والمركز الثالث وبطل كأس مصر فى الكونفدرالية.

ويواجه اتحاد الكرة أزمة لعدم تحديد الفريق الفائز بكأس مصر إلى جانب الفرق الثلاثة أصحاب المراكز الأولى بالدورى.

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