شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثلاثية دجلة.. ماذا قدم سيدومير مع الإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على قطاع الكرة، تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.
ويضم الجهاز كلا من محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديرا للكرة، مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى.
وكان الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة قد تقدما باستقالتيهما عقب مباراة دجلة، وعقب اجتماع مجلس إدارة النادى تمت الموافقة على قبول اعتذار الثنائى مع تقديم الشكر على المجهود الذى بذلاه الفترة الماضية باعتبارهما من أبناء النادى وسيكون لهما دور فعال مع النادى فى مناصب أخرى.
وتتطلع إدارة الدراويش لاتخاذ قرارات من أجل تصويب المسار وإعادة الفريق لمسيرة الانتصارات التى يغيب عنها فى الجولات الأخيرة الماضية.
وقاد الخواجة البلجيكى سيدومير الإسماعيلى هذا الموسم 15 لقاءً بالدورى، فاز فى 6 وتعادل فى مثلها وهزم بثلاث مباريات وسجل الفريق 15 هدفا بشباك المنافسين وتلقى 14.
ويعد سيدومير المدرب الثالث للإسماعيلي هذا الموسم بعد الثنائى الجزائرى خير الدين مضوى والبرتغالي فييرا.
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