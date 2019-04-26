بعد ثلاثية دجلة.. ماذا قدم سيدومير مع الإسماعيلى؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على قطاع الكرة، تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز كلا من محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديرا للكرة، مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى.

وكان الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة قد تقدما باستقالتيهما عقب مباراة دجلة، وعقب اجتماع مجلس إدارة النادى تمت الموافقة على قبول اعتذار الثنائى مع تقديم الشكر على المجهود الذى بذلاه الفترة الماضية باعتبارهما من أبناء النادى وسيكون لهما دور فعال مع النادى فى مناصب أخرى.