كتب: حسن مظهر الدسوقي
رحل فاتي بابي، لاعب المنتخب البوروندي، وفريق ريال كينجز السوزيلاندي، والبالغ من العمر 28 عامًا، خلال مباراة فريقه اليوم أمام مبابان هيكلانلرز في الدوري السوزيلاندي.
وقالت صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية، أن لاعب بيدفيست الجنوب أفريقي السابق، لديه مشكله في القلب وسقط على أرض الملعب، بعد 15 دقيقة من بداية اللقاء.
وتم نقل اللاعب البوروندي فورًا إلى المستشفي بعد سقوطه، ولكنه فارق الحياة.
وكان الأطباء نصحوا فاتي، بالتوقف عن ممارسة كرة القدم، إلا أنه صمم على استمراره في الملاعب.
وكان...
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل وأسباب وفاة لاعب المنتخب البوروندي داخل أرض المعلب ولماذا رفض نصيحة الأطباء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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