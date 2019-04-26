كلوب غاضب بسبب غياب صلاح عن التشكيل المثالي بالدوري الإنجليزي

كتب: ندى قطب
أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، غضبه الشديد حيال خروج عدد كبير من لاعبيه، من التشكيل المثالي لموسم «2018-2019»، والذي ضم 6 لاعبين من مانشستر سيتى و4 لاعبين من ليفربول ولاعباً واحداً من مانشستر يونايتد.
وأكد كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة «مترو» البريطانية، أن لاعبه الدولي محمد صلاح كان يستحق التواجد في التشكيل المثالي، بجانب الرباعي الممثل للفريق هذا العام، باعتباره قدم موسماً جيداً جعله يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي، وكان أحد العوامل المساعدة لقيادة الفريق إلى قمة...
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