إنطلقت اليوم الجمعة مسيرة مشى بمشاركة ٥٠٠ شاب وفتاة من أبناء محافظة جنوب سيناء، وبدأت المسيرة من أمام السوق القديم وانتهت بنادي الرياضات البحرية بمنطقة "شرم الميه" .

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بإحياء الاحتفال بالاعياد القومية لجعل

حضر المسيرة الدكتورة سونيا دنيا مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء،

وزارة الشباب والرياضة بإحياء الاحتفال بالاعياد القومية لجعل الرياضة لغة السلام العالمى ومن اجل دعم مفهوم المواطنة، وقد نظمت وزارة الشباب والرياضة العديدمن الفعاليات والأنشطة الرياضية خلال الفترة من 24 ل27 ابريل الجارى بمحافظة جنوب سيناء، حيث تنفذ غدا آخر الفعاليات بتسلق جبال سانت كاترين.حضر المسيرة الدكتورة سونيا دنيا مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء،

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنطلاق مسيرة مشى بمشاركة ٥٠٠ شاب وفتاة من أبناء جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.