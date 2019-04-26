النيجيرية شيكا جوي تتوج بـ 3 ذهبيات في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

توجت الرباعة النيجيرية شيكا جوي بثلاث ميداليات ذهبية في وزن 55 كجم سيدات في البطولة الافريقية لرفع الاثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وحصلت على المركز الثاني نهي لاندلوسي التونسية، والمصرية بسمة إبراهيم في المركزالثالث.
استطاعت شيكا ان تفوز بالذهبية في الخطف بعد رفع 95 كجم، والذهبية في الكلين بوزن 110 كجم، لتحصل على الذهبية في المجموع بإجمالي 205 كجم.
وجاءت في المركز الثاني الرباعة التونسية
لتحصل المصرية بسمة إبراهيم علي المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد رفع 85 كجم في الخطف، و100 كجم في الكلين، ليكون الإجمالي 185 كجم.
وستقام بعد قليل منافسات الرجال في اوزان 55 كجم و61 كجم.
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