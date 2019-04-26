الاهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجزيرة في دوري اليد

ينهي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الجمعة استعداداته لخوض مباراة الجزيرة ، المقرر لها غدا السبت ضمن منافساتبطولة الدوري.
ويخوض الفريق مرانًا بدنيًا اليوم في «الجيم»، قبل أن يستكمل استعداداته بمران خططي على
ويسعى السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني إلى تجهيز اللاعبين بشكل مناسب لتحقيق الفوز قبل المواجهة المرتقبة مع الزمالك مساء الأحد بختام منافسات الدوري.
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