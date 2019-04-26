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الاهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجزيرة في دوري اليد

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ينهي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الجمعة استعداداته لخوض مباراة الجزيرة ، المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات

بطولة الدوري.

ويخوض الفريق مرانًا بدنيًا اليوم في «الجيم»، قبل أن يستكمل استعداداته بمران خططي على

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صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

ويسعى السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني إلى تجهيز اللاعبين بشكل مناسب لتحقيق الفوز قبل المواجهة المرتقبة مع الزمالك مساء الأحد بختام منافسات الدوري.

 

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