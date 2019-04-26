غدًا.. الأهلي يستضيف الزمالك في ختام دوري الجمهورية للشباب

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ الفائز بلقب دوري الجمهورية للشباب غداً السبت مع ضيفه الزمالك، في مباراة القمة التي تجمع بينهما ضمن الجولة ٣٤ والأخيرة من الموسم.
الأهلي يدخل المباراة وهو يسعى للفوز على الزمالك، لإنهاء الموسم بفوز معنوي يثبت به جدارته بالفوز بلقبدوري الجمهورية.
وأكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي، أنه طالب اللاعبين بالتركيز جيداً في مباراة الزمالك؛ من أجل ختام الموسم بشكل متميز .
ويتربع الأهلي على صدارة الترتيب منفرداً، برصيد ٨٥ نقطة، من الفوز في ٢٧ مباراة
ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل، ومحمد السيد إخصائي التدليك.
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