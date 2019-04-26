قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًّا اليوم الجمعة بكريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق المتواجد فيألمانيا حاليًّا.
وقال مدير الكرة إن اللاعب أجرى عملية غضروف الركبة أمس الخميس بنجاح،
وأضاف عبدالحفيظ أن نيدفيد سيعود إلى القاهرة ببرنامج محدد بشكل يومي لحين انتظامه في التدريبات الجماعية والمباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يطمئن علي نيدفيد بعد إجرائه جراحة في الركبة بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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