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الأهلي يطمئن علي نيدفيد بعد إجرائه جراحة في الركبة بألمانيا

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًّا اليوم الجمعة بكريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق المتواجد في

ألمانيا حاليًّا.

وقال مدير الكرة إن اللاعب أجرى عملية غضروف الركبة أمس الخميس بنجاح،

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وسيؤدي مرحلة أولى من التأهيل والعلاج الطبيعي قبل العودة إلى القاهرة.

وأضاف عبدالحفيظ أن نيدفيد سيعود إلى القاهرة ببرنامج محدد بشكل يومي لحين انتظامه في التدريبات الجماعية والمباريات.

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