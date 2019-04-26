سعد سمير يواصل التأهيل في ألمانيا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق مستمر في أداء برنامجه التأهيلي لمدة أسبوع آخر في ألمانيا.

وأوضح مدير الكرة أن سعد سمير يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد، وأنه اطمأن عليه وعلى كافة تفاصيل برنامجه العلاجي.

وأوضح أن سعد سيعود إلى القاهرة ببرنامج

تأهيلي محدد وسيعود إلى ألمانيا مرة أخرى للفحص قبل العودة للملاعب في نهاية برنامجه التأهيلي.

ويعاني سعد سمير من قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي تعرض له أثناء مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.