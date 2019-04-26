قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق مستمر في أداء برنامجه التأهيلي لمدة أسبوع آخر في ألمانيا.
وأوضح مدير الكرة أن سعد سمير يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد، وأنه اطمأن عليه وعلى كافة تفاصيل برنامجه العلاجي.
وأوضح أن سعد سيعود إلى القاهرة ببرنامج
ويعاني سعد سمير من قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي تعرض له أثناء مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد سمير يواصل التأهيل في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.