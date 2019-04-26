محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام هيدرسفيلد بالدوري الإنجليزي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف هيدرسفيلد في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب انفيلد، في المواجهة

المرتقبة ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الريدز كلًا من:

الحارس: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، أندى روبروتسون

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الوسط: جورجينهو فينالدوم، جوردان هندرسون، نابى كيتا

الهجوم: ساديو ماني، فيرمينو، محمد صلاح .

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز لاستعادة صدارة ترتيب البريمييرليج انتظاراً لتعثر مانشستر سيتي خلال مبارياته المقبلة.