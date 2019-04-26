وليد سليمان يعلن جاهزيته لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

أكد وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته للمشاركة في المباريات القادمة
وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب أنهى الفحوصات الطبية والعلاج الطبيعي في ألمانيا وأصبح جاهزًا بنسبة ١٠٠% للمشاركة في المباريات القادمة
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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