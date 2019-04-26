وليد سليمان يعلن جاهزيته لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

أكد وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته للمشاركة في المباريات القادمة للفريق بداية من مباراة طلائع الجيش. وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب أنهى الفحوصات الطبية والعلاج الطبيعي في ألمانيا وأصبح جاهزًا بنسبة ١٠٠% للمشاركة في المباريات القادمة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية مؤخرًا وذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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