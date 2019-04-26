انطلاق فعاليات اليوم الثاني للبطولة الأفريقية لرفع الأثقال

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني للبطولة الأفريقية لرفع الأثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 إلي 30 أبريل الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

حيث تقام منافسات اليوم في أوزان

55 كجم و59 كجم سيدات، وأوزان 55كجم، 61 كجم، 67 كجم بالإضافة إلي 73 كجم للرجال.وتبدأ المنافسات الصباحية في وزن 55 كجم سيدات وتنافس فيها بسمة إبراهيم من مصر، فاطيمة زهيرةمن الجزائر، شيماء درويش ونهي لاندوليس من تونس، مريم صبيحي وسوميا ديك من المغرب.الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 15 فريقًا عربيًّا وأفريقيًّا وهم "الجزائر- تونس -أوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب أفريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة إلي مصر".