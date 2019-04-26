الفحص الطبي يحسم جاهزية محمد هاني للقاء طلائع الجيش

يخضع محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدًا السبت؛ لتحديد قدرته على اللحاق بمباراة الجيش المقبلة في الدوري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن هاني أجرى أشعة على العضلة الأمامية، وكذلك سيخضع لفحص طبي غدًا لتحديد إمكان لحاقه بمباراة

الجيش.

وأوضح أن الفحوصات المبدئية قبل مباراة المصري الأخيرة أشارت إلى صعوبة لحاقه بمباراة الطلائع الجيش، ولكن هناك فحصًا أخيرًا سيخضع له اللاعب غدًا؛ لتحديد موقفه بشكل عام من اللحاق بالمباراة.