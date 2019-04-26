اونلاين | dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الهلال ضد التعاون (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

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dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الهلال ضد التعاون (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

يدخل نادي الهلال بقيادة زوران ماميتش مباراة صعب وقوية ضد التعاون وذلك مساء الجمعة في إطار دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الهلال مع التعاون وذلك مساء الجمعة 26/4/2019 في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:00 بتوقيت دولة الإمارات.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الهلال ضد التعاون (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

يقدم البيروفي أندرية كاريلو مهاجم الهلال المعار من بنفيكا، موسماً جيداً حتى جذب أنظار عدد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه رغم المطالب المادية لناديه البرتغالي.

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو ملعب جامعة الملك سعود من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباراة النارية التي ستجمع بين الهلال والتعاون مساء الجمعة في إطار لقاء نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الهلال ضد التعاون (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

مفاجأة.. جوميز يُحرج الهلال ويوجه رسالة للجماهير من تركيا!

ظهر الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم فريق الهلال، في شوارع مدينة أسطنبول التركية، قبل ساعات من مواجهة التعاون المقبلة، موجهاً رسالة للجماهير.

قبل الموقعة.. تعرف على أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الهلال والتعاون

ساعات قليلة تفصلنا عن استضافة الهلال لنظيره التعاون، في المباراة المنتظرة، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الهلال ضد التعاون (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

الهلال يستضيف التعاون بمباراة نارية في نصف نهائي كأس الملك

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مباراة نارية تجمع بين الهلال وضيفه التعاون، في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “محيط الرعب”، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موقف الشمراني من عرضي الهلال والاتحاد.. وهل يعود للأهلي؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم، عن موقف حمدان الشمراني، الظهير الأيسر لفريق الفيصلي، من العودة لناديه السابق الأهلي، وعرضي الهلال والاتحاد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر الهلال ضد التعاون (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار al-ahli

موعد مباراة الهلال القادمة أمام التعاون والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الهلال بقيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، نظيره التعاون، في مباراة هامة وقوية، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

عرض برازيلي يغازل جيسوس والكشف عن موقف البرتغالي

كشفت تقارير صحفية، اليوم، عن تلقي البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني السابق لفريق الهلال، عرضاً لتدريب أحد أندية الدوري البرازيلي، في الفترة المقبلة.

مفاوضات “شرفية” مع مدرب يوناني لخلافة ماميتش في الهلال

ذكرت تقارير صحفية، اليوم، دخول عضو شرف بنادي الهلال، في مفاوضات مع أحد المدربين، لخلافة الكرواتي زوران ماميتش، في تولي القيادة الفنية لفريق “الزعيم” خلال الفترة المقبلة.