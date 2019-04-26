اونلاين | ALHILAL WON.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم الجمعة 26-4-2019 LIVE

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ALHILAL WON.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم الجمعة 26-4-2019 LIVE

تنطلق يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أبريل أولى مباريات دور الأربعة لكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2018-2019 وسيكون طرفاها الهلال والتعاون في لقاء مثير يجمع بين ثاني ترتيب الدوري ورابعه.

تبدأ المواجهة الكبرى بين الزعيم وسكري القصيم في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة على استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، وسيكون اللقاء مذاعاً على قنوات KSA Sports 1 HD وKSA Sports 2 HD وDawri Plus 1 HD.

ALHILAL WON.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم الجمعة 26-4-2019 LIVE

الهلال وصل لهذا الدور بعد الفوز بنتيجة قاسية على نادي الدرع 9-0 ثم إقصاء نادي هجر بثلاثية نظيفة، وجاء الصعود إلى دور الثمانية بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 3-2 في مباراة صعبة، وأعقبها أيضاً فوز صعب على نادي الاتفاق بنفس نتيجة مباراة الفيصلي 3-2.

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ويحتل الهلال المركز الثاني بترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر، ولكن الهلال له مباراة مؤجلة أمام التعاون من الجولة 28.

أما السكري فبدأ طريقه بكأس الملك بفوز صعب على نادي العدالة في دور الـ64 ثم فوز عريض على نادي النهضة بسداسية نظيفة في دور الـ32، وفي دور الـ16 انتصر على الشباب بثلاثية نظيفة، وفي دور ربع النهائي استطاع إقصاء الوحدة أيضاً بثلاثة أهداف دون مقابل.

ALHILAL WON.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم الجمعة 26-4-2019 LIVE

ويعد نادي التعاون إلى جانب نادي النصر الذين لم يستقبلا أي أهداف طوال مشواريهما في كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين وفي رصيده 49 نقطة وهو نفس نقاط صاحب المركز الخامس النادي الأهلي، إلا أن السكري لديه مباراة مؤجلة مع الهلال.