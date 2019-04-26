اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز Wydad vs Sundowns لايف اليوم الجمعة CAF

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بث مباشر| مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز Wydad vs Sundowns لايف اليوم الجمعة CAF

يستضيف الوداد المغربي منافسه صن داونز الجنوب افريقي في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، بملعب "مولاي عبد الله" بمدينة "الرباط" المغربية، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

بث مباشر| مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز Wydad vs Sundowns لايف اليوم الجمعة CAF

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORT HD 1.

موعد مباراة الوداد وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا

وتأهل الوداد للدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال افريقيا بعدما تخطى عقبة حورويا الغيني بخماسية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي، بينما تفوق صن داونز على الأهلي بعدما تغلب في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5 – 1.

بث مباشر| مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز Wydad vs Sundowns لايف اليوم الجمعة CAF

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وتعد هذه هى الممباراة الثالثة التي تجمع بين الفريقان في النسخة الحالية من دوري ابطال افريقيا، بعدما سبق وأن إلتقي الفريقان في دور المجموعات.

وتغلب صن داونز في المواجهة الاولى بهدفين مقابل هدف، بينما فاز الوداد فى المواجهة الثانية بهدف دون رد.

موعد مباراة الوداد وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا

ويسعى الوداد لإستغلال عاملى الأرض والجمهور في مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من آماله فى بلوغ نهائى المسابقة قبل خوض مباراة الإياب في الرابع من مايو المقبل بجنوب افريقيا.

بث مباشر| مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز Wydad vs Sundowns لايف اليوم الجمعة CAF

ومن المتوقع أن يخوض فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الوداد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أحمد رضا في حراسة المرمى - محمد ناهيري - شيخ إبراهيم كومارا - أشرف داري - عبداللطيف نصير - يحيى جبران - صلاح الدين السعيدي - إسماعيل الحداد - وليد الكارتي - محمد أوناجم - حسيني راشد