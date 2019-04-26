رياضة | ألمانيا تعسكر في هولندا استعدادا لبيلاروسيا وإستونيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعسكر في هولندا استعدادا لبيلاروسيا وإستونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن منتخب المانشافت سيتدرب في هولندا قبل مباراتيه المقبلتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، والمقررتين في يونيو.

وأوضح الاتحاد أن يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني سيجمع لاعبيه في معسكر يستمر 5 أيام بمدينة فينلو القريبة من الحدود مع ألمانيا، وذلك اعتبارا من الثاني من يونيو.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخب الألماني لمواجهة بيلاروسيا، على ملعب الأخير، في الثامن من يونيو حزيران واللعب أمام إستونيا في مدينة ماينز الألمانية، في 11 من الشهر نفسه.

وكان المنتخب الألماني حقق الفوز في مباراته الأولى بالمجموعة الثالثة في التصفيات، حيث تغلب على نظيره الهولندي 3 / 2 في أمستردام في 24 مارس الماضي.

